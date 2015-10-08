Мінфін РФ збільшив дефіцит бюджету-2016 заради фінансування силовиків
Міністерство фінансів Росії за минулу ніч збільшило дефіцит бюджету на 2016 рік на 175,8 мільярда рублів (2,8 млрд дол.) до 3 відсотків ВВП.
Ще вчора відомство опублікувало проект бюджету для публічного обговорення з дефіцитом 2.184,3 мільярди рублів або 2,8 відсотка ВВП, пише Рейтер.
На засіданні уряду у четвер міністр фінансів Антон Силуанов вже доповідав про більший дефіцит: 3 відсотка ВВП або 2,360 трильйона рублів.
"Зміни, які відбулися після вчорашньої бюджетної комісії:" ми збільшили дефіцит бюджету до 3 відсотків ВВП, збільшення витрат становить 175,8 мільярда рублів", - пояснив Силуанов.
"Відновлена частина витрат, які пропонувалися раніше до скорочення з силового блоку на суму 165 мільярдів рублів, а також на 10 мільярдів рублів збільшені асигнування на забезпечення житлом ветеранів ВВВ", - додав він.
Силуанов не уточнював, на які цілі підуть кошти силового блоку. Минулого тижня він говорив, що участь Росії у військовій операції в Сирії не потребує додаткових витрат бюджету цього року.
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Мінфін за ніч збільшив і витрати з Резервного фонду:
"Основними джерелами фінансування дефіциту бюджету, як і в поточному році, стануть використання резервів - 2,136 трильйона рублів - це кошти, які ми направимо на фінансування дефіциту бюджету з Резервного фонду", - сказав Силуанов.
У вчорашньому проекті ця сума була на рівні 1.761,0 мільярда рублів.
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Силуанов сказав в четвер, що влада також залишає можливість використовувати до 500 мільярдів рублів з Резервного фонду, якщо не будуть виконуватися за планом доходи або джерела фінансування дефіциту.