Фіскальна служба скоротила термін взяття на облік підприємців до одного дня

Державна фіскальна служба України (ДФС) скоротила до одного дня термін взяття на податковий облік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, повідомила прес-служба регулятора.

«На сьогодні в частині взяття на облік платників податків органами ДФС реалізовано положення законодавства про початок бізнесу протягом 24 годин. Взяття на облік платників податків органами ДФС здійснюється на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру в день їх надходження», - йдеться в повідомленні.

За даними фіскальної служби, за вересень 2015 року з реєстру надійшло і було опрацьовано 21,3 тис. відомостей про новостворені підприємства.

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