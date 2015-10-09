Нуланд: Україна і РФ проведуть переговори про списання українського боргу

Про це заявила помічник державного секретаря США Вікторія Нуланд, передає DT.ua з посиланням на Reuters.

"Як я розумію, український уряд звертається до Росії з пропозицією провести переговори в найближчі дні на полях щорічних зборів МВФ і Світового банку в Лімі (Перу)", - повідомила Нуланд.

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Вона повідомила, що Київ хоче запропонувати Москві ті ж умови списання боргу, що мали місце в попередніх домовленостях України з приватними кредиторами.

"Якщо Росія не погодиться на ці умови, ми будемо працювати з Україною над іншими варіантами", - підкреслила Нуланд.

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Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2013 року президент РФ Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про надання російською стороною кредиту Україні обсягом 15 млрд дол. Кредит передбачав обмін коштів на суверенні євробонди України.

Перший транш кредиту обсгом 3 мільярди доларів Україна отримала в кінці грудня 2013 року, а подальші вже не отримувала. Виплата боргу в 3 млрд дол. була запланована на грудень 2015 року. Однак "російський" борг увійшов в перелік боргів перед приватними кредиторами, що підлягає реструктуризації.

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астини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 4 мільярдів доларів, відстрочку платежів за тілом кредиту на 4 роки, а також встановлення єдиної процентної ставки за бондами на рівні 7,75%.

Російським кредиторам запропонували такі ж умови реструктуризації боргу обсягом 3 мільярди доларів. РФ заявила про відмову брати участь в реструктуризації боргу.

Уряд України з 23 вересня почав процедуру реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його списання, яка закінчиться орієнтовно до 1 грудня поточного року.

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Результати реструктуризації за всіма серіями боргових цінних паперів, як очікується, будуть відомі протягом жовтня або на початку листопада, а до кінця листопада реструктуризація повинна бути остаточно завершена, підкреслили в Міністерстві фінансів України.

З метою завершення реструктуризації державного і гарантованого державою боргу Кабінет міністрів тимчасово зупинив виплати за деякими державними та гарантованими державою позиками.