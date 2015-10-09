Мінфін готовий підтримати зусилля Києва щодо реструктуризації зовнішніх боргів

Міністерство фінансів України готовий підтримати зусилля Києва, щоб допомогти йому провести необхідну реструктуризацію зовнішніх боргів.

Про це Мінфін повідомив на своєму сайті, коментуючи рішення Київської міської ради про тимчасове призупинення платежів по двох зовнішніх запозичень міста, що вступає в дію з 6 листопада.

У повідомленні наголошується, що мораторій на виплату зовнішніх боргів Києва дасть місту час для узгодження з кредиторами і проведення реструктуризації своїх зовнішніх запозичень, щоб забезпечити стабілізацію фінансової ситуації і знизити боргове навантаження на міський бюджет в середньостроковій перспективі.

Мінфін вважає, що така реструктуризація відповідає інтересам міста та його мешканців, а також, в довгостроковій перспективі, інтересам кредиторів міста.

Також у повідомленні зазначається, що зовнішні борги міста, які потрапили під мораторій, входять в периметр боргових зобов'язань, що підлягають реструктуризації згідно з прийнятим у квітні цього року рішенням Кабінету міністрів, для виконання умов програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві з 6 листопада вводиться тимчасовий мораторій на виплату зовнішніх боргів міста згідно з постановою Київради від 8 жовтня. В рамках цього рішення міська влада припиняють боргові виплати за двома запозичень на загальну суму 550 мільйонів доларів, залученими у 2005 та 2011 роках допомогою розміщення єврооблігацій.

Столична влада продовжує переговори з кредиторами про реструктуризацію цих облігацій, а також переговори з урядом щодо зниження вилучення податку на доходи фізичних осіб з бюджету Києва до державного бюджету, яка в даний час складає 60%.