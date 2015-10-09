Лагард заявила про готовність залишитися главою МВФ на другий термін

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард готова залишитися на другий п'ятирічний термін на цій посаді, пишуть "Ведомости" з посиланням на Financial Times.

Лагард заявила журналістам у Перу, де проходить щорічне зібрання фонду: "Я звичайно ж готова допустити, що це будуть не останніми для мене річні збори. Я служила і робила все, що в моїх силах. Я готова служити далі, але це залежить не від мене".

Читайте такожПорошенко та Лагард обговорили виконання умов для отримання чергового траншу МВФТермін роботи Лагард на посаді глави МВФ закінчиться в липні 2016 р. Досі вона уникала розмов про плани на майбутнє, відзначає FT. У Перу Лагард представила амбітний план дій, який передбачає низку реформ у МВФ, зокрема, перегляд формату і тривалості програм допомоги фонду. Видання вважає, що плани мають на увазі, що Лагард задумала досить істотні зміни і не обмежиться періодом до липня наступного року.

До призначення директором - розпорядником МВФ Лагард була міністром економіки і фінансів Франції. Рада директорів МВФ вибрав її керівником фонду 28 червня 2011 р., відхиливши кандидатуру глави ЦБ Мексики Августина Карстенса. Вона стала першою жінкою, яка очолила МВФ.

Пост директора-розпорядника був вакантним після відставки Домініка Стросс-Кана в зв'язку з розслідуванням стосовно нього кримінальної справи про сексуальні домагання.