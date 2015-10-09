Нацбанк у вересні купив на міжбанку $152,2 мільйона

Національний банк України у вересні купив на міжбанківському валютному ринку 152,249 мільйона доларів США за середньозваженим курсом 21,560201 гривні/долар, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з наведеними даними, продаж валюти регулятором в цей період не проводився.

Обсяг операцій з безготівковою іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку у вересні (купівля та продаж у доларовому еквіваленті) склав 12,066 мільярда доларів США.

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Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ за вересень, за попередніми даними, зросли на 1,2%, або на 157 мільйонів доларів - до 12,774 мільярда доларів.

У вересні НБУ ввів практику купівлі валюти на аукціонах для поповнення резервів, які проводяться щодня з 17 вересня.

В рамках програми з МВФ Нацбанк розраховує наростити золотовалютні резерви до 18 мільярдів доларів на кінець 2015 року.