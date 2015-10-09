Fitch знизив рейтинг Києва в національній валюті до загальнодержавного рівня

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг Києва в національній валюті до загальнодержавного рівня "Обмежений дефолт" (RD) на тлі процесу реструктуризації муніципальних бондів і, як наслідок, оголошення мораторію по борговим виплатам. Про це говориться в повідомленні агентства, опублікованому на корпоративному сайті.

Рейтинг в іноземній валюті підтверджений на рівні "С". При цьому в агентстві відзначили, що рейтинг буде переглянутий у міру відновлення кредитоспроможності емітента.

"Fitch розглядає реструктуризацію внутрішніх облігацій як дефолт у відповідності зі своєю методологією обміну проблемних боргових зобов'язань. Тому агентство знизило довгостроковий РДЕ міста в національній валюті і національний довгостроковий рейтинг до рівнів "RD" і "RD(ukr)", - говориться в повідомленні агентства. – Підтвердження довгострокового рейтингу міста в іноземній валюті на рівні "C" відображає очікувану реструктуризацію його існуючих єврооблігацій на суму 250 мільйонів доларів і 300 мільйонів доларів в листопаді 2015 і липні 2016 відповідно. Згідно інформації від Міністерства фінансів України, процес реструктуризації зовнішніх боргових зобов'язань Києва піде за реструктуризацією суверенних єврооблігацій".

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Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Fitch Ratings знизило суверенний рейтинг України до рівня "RD" з "С" на тлі процесу реструктуризації і, як наслідок, відсутність платежів за єврооблігаціями на 500 мільйонів доларів з терміном погашення 23 вересня 2015 року. Рейтинг України в національній валюті, а також стелю країнового рейтингу підтверджені на рівні "ССС".

Україна і Комітет кредиторів на чолі з американським інвестиційним фондом Franklin Templeton 27 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 3,6 мільярда доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всьому бондами на рівні 7,75% річних.

Наприкінці вересня поточного року Україна в рамках реструктуризації заборгованості за єврооблігаціями на 18 мільярдів доларів запропонувала власникам "коротких" облігацій пріоритетне право отримання нових бондів з більш ранніми термінами погашення.

Як очікується, перший раунд переговорів з кредиторами пройде 14 жовтня в Лондоні.