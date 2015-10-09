Президент доручив генпрокурору взяти під особистий контроль розслідування по "Дельта Банку"

Президент України Петро Порошенко звернувся до генпрокурора Віктора Шокіну з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією "Дельта Банку".

Про це йдеться у відповіді на адресовану президентові електронну петицію щодо "Дельта Банку" від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

Згідно з документом, також глава держави звернувся до директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтина Ворушиліна з проханням забезпечити прозорий і справедливий механізм реалізації активів цього банку із залученням громадськості - вкладників, а також ефективне виконання функцій ліквідатора банку, в тому числі неупереджене виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій акціонерів і працівників банку і своєчасне звернення у відповідні інстанції.

Президент нагадав, що через відсутність кваліфікованого інвестора 2 жовтня Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "Дельта Банку", і в таких умовах дуже важливо проведення відкритої і справедливої ліквідаційної процедури, у ході якої мають бути максимально враховані державні інтереси, а також інтереси клієнтів цього банку.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапив в управління Фонду за всю історію банківської системи України, - "Дельта Банку", яка триватиме два роки – до 4 жовтня 2017 року включно.

Фонд відновив виплати вкладникам банку з 8 жовтня і протягом 30 днів приймає вимоги його кредиторів.

З 2 березня у банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

У липні Печерський суд дав дозвіл Прокуратурі на проведення позапланової ревізійної перевірки банку за фактом придбання ним за рахунок коштів отриманого від НБУ рефінансування на 4,1 мільярда гривень валюти на 535,3 мільйона доларів і перерахування їх за кордон 12 компаніям своїх співробітників.

"Дельта Банк" працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.