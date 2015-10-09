Нацбанк Казахстану перейде до контрциклічного регулювання через виклики економіки

Нацбанк Казахстану переходить до контрциклічного регулювання банків, передає Zakon.kz.

У Нацбанку відзначають, що Дорожня карта щодо переходу на контрциклічне регулювання є «відповіддю на поточні виклики економіки Казахстану».

Читайте такожПорошенко і Назарбаєв підписали План дій Україна-Казахстан на три рокиКонцепція контрциклічного пруденційного регулювання передбачає збереження генерального напрямку на міжнародні стандарти Базельського комітету з банківського нагляду (Базель III) до 2021 року і в перехідний період - оптимізацію регуляторного впливу з урахуванням економічного циклу з метою вирішення таких завдань: забезпечення безперебійного надання банківських послуг; амортизація шоків економіки і волатильності на фінансових ринках; дедоларизація економіки, збільшення внутрішнього кредитування в тенге; зниження боргового навантаження економічних суб'єктів і населення.

Зокрема, для збереження рівня поточної ліквідності в банківському секторі в безпечній зоні та створення додаткових стимулів для банків другого рівня по залученню фінансування з більш стабільних джерел, з 2017 року буде поетапно запроваджено нові стандарти Базель III ліквідності (NSFR і LCR).