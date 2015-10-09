Мінекономрозвитку пропонує направити до бюджету половину прибутків держкомпаній

Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує направити 50% прибутків, які державні компанії отримали в 2015 році, на виплату дивідендів, які у відповідності з часткою держави у капіталі підприємств будуть направлені до бюджету.

Відповідний проект постанови опублікований на сайті Мінекономрозвитку.

Крім того, постанова передбачає розрив контракту з керівниками держпідприємств, які не перераховувати дивіденди до 1 липня 2016 року.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Мінекономрозвитку планував встановити єдиний норматив частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів для компаній, у капіталі яких бере участь держава, на рівні 80%.

Верховна Рада України 19 березня прийняла урядовий законопроект про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо виплати дивідендів акціонерним товариством) (№2273).

Даним законом внесено зміни, згідно з якими положення про зниження кворуму застосовується тільки до акціонерним товариствам, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави і в яких держава є власником 50 і більше відсотків простих акцій товариства, а всім іншим - відповідні зміни вступлять в силу тільки з 1 січня 2016 року.

Сукупний збиток 100 найбільших держпідприємств, без обліку "Нафтогазу" і "Укрзалізниці", у І кварталі 2015 року склав 9,7 мільярда гривень, що вдвічі більше, ніж протягом аналогічного періоду минулого року.