Нацбанк: інфляцію у вересні спричинило сезонне зростання цін на взуття та одяг

Національний банк України пояснює повернення до інфляції у вересні після двомісячної дефляції сезонним збільшенням цін на взуття та одяг, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, збільшення ціни на зазначені товари на 18,3% призвело до зростання інфляції на 1,3 в.п. Регулятор зазначає, що зростання цін на одяг та взуття пов'язане з відображенням впливу девальвації гривні, яка відбулася напочатку року.

За даними НБУ, зростання адміністративно регульованих тарифів у вересні прискорилося до 2,6%. Зокрема, тарифи на житлово-комунальні послуги у вересні зросли на 2,4%, що насамперед було пов'язано з підвищенням тарифів на електроенергію на 24,9%.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2015 року порівняно з серпнем склала 2,3%.

У річному вираженні (вересень 2015 року до вересня 2014 року) інфляція сповільнилася до 51,9% до 52,8%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-вересень споживчі ціни в Україні зросли на 41,4%.