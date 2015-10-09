Порошенко розраховує, що Москва не вводитиме обмеження на українські товари

Про це сказав президент України Петро Порошенко в ході зустрічі з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, Порошенко звернув увагу, що переговори у форматі Україна-ЄС-Росія тривають. «І результатом таких переговорів буде рішення уряду Росії про скасування тих можливих обмежень, які вона збирається вводити без будь-яких посилань на документи», - цитує прес-служба Порошенка.

Також Порошенко підкреслив, що Україна залишається суб'єктом договору про Зону вільної торгівлі СНД, в якому прописані права та обов'язки сторін. «Завдання полягає лише в тому, щоб усі сторони дотримувалися домовленостей і взятих на себе зобов'язань, - сказав Порошенко. – Також Україна, Росія і Казахстан є членами СОТ і повинні виконувати взяті на себе зобов'язання».

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко перебуває з офіційним візитом у Казахстані. Сьогодні, 9 жовтня, запланований діловий форум Україна – Казахстан, участь у якому також візьме президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Порошенко вже заявив, що незабаром українські компанії можуть взяти активну участь у реалізації цілої низки проектів у будівельній індустрії, машинобудуванні, нафтогазовій та аграрній галузях Казахстану. Крім того, за його словами, Україна і Казахстан мають намір найближчим часом провести широкі консультації з енергетичних питань, включаючи питання диверсифікації поставок енергоресурсів в Україну, за участю Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і казахської паливної компанії «КазМунайГаз».

Читайте такожЯценюк не боїться російського ембарго: вільна торгівля з ЄС запрацює вчасно

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною та ЄС запрацює з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року - після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України та РФ – сторони домовилися про відтермінування введення положення Угоди до 31 грудня 2015 року. Росія регулярно робить спроби продовжити відтермінування. Однак, як підкреслювали в Україні та ЄС, Україні і Європейському Союзу не потрібне відтермінування з введенням всеосяжної зони вільної торгівлі, оскільки будь-які відтермінування лише відкладають прийняття необхідних рішень. Угода про Зону вільної торгівлі з Європейським Союзом набуває чинності з 1 січня 2016 року. Водночас російська влада не раз відзначала, що може ввести ембарго на українську продукцію - з 1 січня 2016 року.