Яресько сподівається, що РФ не завадить успішному завершенню реструктуризації держборгу

Україна розраховує на успішне завершення процесу реструктуризації частини державного боргу та результативність переговорів з власниками бондів, які підлягають реструктуризації, що заплановані на 14 жовтня, навіть незважаючи на невизначеність позиції російської сторони з так званого «російського» кредиту.

Про це сказала міністр фінансів України Наталія Яресько в ефірі американського телеканалу CNBC.

«Я сподіваюся, що процес реструктуризації пройде успішно, - сказала Яресько. – Якщо російська сторона прийме рішення утриматися (від реструктуризації – УНІАН), інші підуть далі», - сказала Яресько.

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Як повідомляв УНІАН, Україна проведе 14 жовтня у Лондоні збори власників усіх 11 випусків єврооблігацій України і 3 випусків гарантованих державою єврооблігацій ДП "Фінінпро", що входять у периметр реструктуризації. У периметр реструктуризації входить кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий шляхом викупу євробондів України на 3 млрд дол. через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

Згідно з оголошенням міністерства, збори призначено з 10:00 до 12:10 за лондонським часом в офісі юридичного радника України White & Case LLP за адресою: Олд Броад стріт, 5. Зокрема, з утримувачами облігацій на 3 млрд дол. з погашенням 25 грудня цього року, викуплених Фондом національного добробуту Росії наприкінці 2013 року, збори заплановано на 11:10 за лондонським часом.

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Згідно з оголошенням, у разі відсутності кворуму повторні збори повинні відбутися не раніше, ніж за 14 днів, але не пізніше ніж за 42 днів.

27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,6 млрд дол., відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всім бондам на рівні 7,75% річних. 17 вересня Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила урядовий пакет законів, що дозволяє завершити процес реструктуризації на узгоджених з кредиторами умовах. Зокрема, уряду вдалося узгодити з парламентаріями механізм компенсації втрат кредиторів в обмін на часткове списання боргу при зростанні ВВП України більш ніж на 3% щорічно після 2020 року.

Президент України Петро Порошенко підписав закони про реструктуризацію 18 вересня. У рамках цих законів Мінфін почав обмін реструктуризованих облігацій на нові і призупинив обслуговування старих облігацій.