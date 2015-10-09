Гривня закрила міжбанк на рівні 21,77 за долар

У п'ятницю, 9 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів знизилися до 21,67/21,77 грн/дол. проти 21,30/21,35 грн/дол. на час відкриття торгів, повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 24,6320/24,7410 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3550/0,3570 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 21,4962 грн/дол., на цю годину було укладено 570 угод на суму 477,27 млн дол.