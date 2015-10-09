Резервні нафтові гроші Росії можуть закінчитися за 2 роки

За умов збереження нинішніх темпів витрат кошти резервних фондів РФ можуть бути вичерпані вже в 2017-2018 роках.

Про це в п'ятницю, 9 жовтня, заявила перший заступник міністра фінансів РФ Тетяна Нестеренко, виступаючи на Всеросійському форумі фінансистів, пише «Німецька хвиля».

За її словами, головною причиною можуть стати обмежені можливості поповнення російського бюджету, постійно зростаючий дефіцит бюджету, а також відсутність зовнішніх ринків.

"Якщо пилососити нашим дефіцитом останні фінансові ресурси, то говорити про розвиток, інвестиції у приватному секторі буде неможливо. До 2017-2018 році ми вичерпаємо ті ресурси, які ми отримували за високих цін на нафту", - сказала вона.

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Нестеренко також додала, що потрібно думати як про скорочення бюджетного дефіциту, так і про перерозподіл структури витрат.

Дефіцит бюджету РФ в 2016 році оцінюється в 2,36 трлн рублів (3 відсотка ВВП). Основне джерело його фінансування - Резервний фонд, обсяг якого на 1 жовтня становив 4,67 трлн рублів.