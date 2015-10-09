Гройсман не виключає "пакетного" голосування за держбюджет і податкову реформу





Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав в інтерв’ю парламентському телеканалу «Рада» у п’ятницю за підсумками пленарного тижня.

«Вважаю, що податкова система потребує модернізації і змін, оскільки вона дуже громіздка», - зазначив Гройсман, додавши, що це призводить до несплати податків до бюджету, збільшення «тіньової» частини економіки і зубожіння громадян.

«Важливо, щоб податки були помірними, щоб податки сплачувалися, і важливо, щоб система оподаткування була незмінною, - заявив він. - Якщо нам вдасться знайти розуміння, якою має бути податкова система у наступному році, це може бути «пакетним» голосуванням нової системи і бюджету».

«Якщо не вдасться, все одно потрібно працювати над бюджетом, визначати соціальні показники, соціальні стандарти, - зазначив Гройсман. - Треба виконувати соціальні зобов’язання перед Україною».

Говорячи про перебіг бюджетного процесу, Гройсман нагадав, що 15 вересня уряд направив до парламенту проект державного бюджету на наступний рік, але згодом відкликав його для внесення певних уточнень з урахуванням рішень, які має прийняти Верховна Рада, зокрема, щодо реструктуризації боргів. «Сьогодні такі рішення є», - наголосив він.

Керівник парламенту повідомив, що 5 жовтня доручив парламентському Комітету з питань бюджету спільно з Міністерством фінансів розпочати «серйозну роботу» з підготовки бюджету і внесення його на розгляд парламенту. «Маємо дуже швидко рухатися з тим, щоб і країна, і місцеві бюджети розуміли свої показники», - наголосив він, акцентувавши на необхідності передбачити у проекті бюджету усіх необхідних для місцевих бюджетів показники, аби органи влади на місцях могли їх затвердити.

«Ми не можемо допустити, щоб бюджет був прийнятий «під ялинку»», - підсумував голова Верховної Ради.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів розраховує на схвалення Верховною Радою оновленого Податкового кодексу найближчим часом. Підготовлені Мінфіном зміни до системи оподаткування, зокрема, передбачають встановлення лінійних однорідних ставок податків у 20% з податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного соціального внеску та податку на прибуток, а також заміну податкових пільг для окремих галузей на пряме субсидування з держбюджету.

Водночас Світовий банк попередив про ризик критичних недонадходжень до держбюджету України на 2016 рік у разі внесення змін у систему оподаткування за запропонованим урядом проектом, що передбачає зниження ставок податків без адекватних компенсаторів та поліпшення адміністрування податків.