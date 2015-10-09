Яресько просить США та Євросоюз подвоїти фінансову допомогу Україні

США, Євросоюзу та іншим міжнародним донорам України варто подвоїти свої фінансові зобов'язання наступного року.

Про це сказала міністр фінансів України Наталія Яресько в інтерв'ю Financial Times, передає ZN.UA.

За її словами, 40 мільярдів доларів допомоги, яку Київ отримує частинами в рамках програми МВФ, не вистачить, щоб забезпечити довгострокову економічну стабільність.

Міжнародний валютний фонд і США похвалили Київ за проведення економічних реформ, але при цьому вони очікують скорочення української економіки на 11% до кінця цього року. Також українська сторона обіцяє серйозні зміни найближчим часом, серед яких новий податковий кодекс з єдиною ставкою 20% від доходів фізичних осіб і компаній.

В цей же час, Яресько каже, що урядові потрібна велика підтримка іноземних партнерів у фінансуванні інфраструктурних та інших внутрішніх проектів, які повинні стати наочним доказом змін для українців. На такі потреби США та інші донори виділили Києву вже 7,5 мільярдів доларів. Але, за словами українського міністра, цю суму треба подвоїти.

"Україна доклала зусиль, щоб довести своїм міжнародним партнерам, що ми рішучі і готові пройти цей шлях. Думаю, наші міжнародні партнери в змозі посилити свою загальну підтримку для нас", - сказала Яресько.

Водночас, вона прокоментувала можливі переговори з Росією про реструктуризацію українського боргу. За її словами, Київ не готовий запропонувати якісь особливі умови для російських кредиторів. І з процесу потрібно усунути політичний фактор.

Нещодавно стало відомо, що Яресько та голова Мінфіну РФ можуть зустрітися в Перу. За словами голови російського Мінфіну Антона Сілуанова, переговори глав Мінфінів України і Росії за посередництвом Німеччини відбудуться на засіданні G20. Обговорення буде стосуватися різних питань, в тому числі боргу "Путіна-Януковича" в $3 млрд.

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У кінці серпня Україна домовилася з кредиторами про списання 20% держборгу в рамках реструктуризації зовнішнього комерційного боргу на суму близько $19,3 млрд. Домовленість досягнута не з усіма кредиторами, а тільки зі спеціальним комітетом, який контролює близько $9 млрд.

Передбачається, що Україні буде негайно списано 20% основного боргу (близько $ 3,6 млрд), а терміни погашення решти суми будуть відсунуті на чотири роки – з 2015-2023 на 2019-2027. При цьому відстрочка для власників паперів-2015 (повинні були отримати виплати у вересні і жовтні) виявляється максимальною, а для інших кредиторів вона фактично менша.

Для схвалення всієї реструктуризації потрібні голоси як мінімум 75% власників паперів, кредитори повинні бути проінформовані про голосування за 21 день. Однак Росія відмовила Україні у реструктуризації $3 млрд боргу. Більше того, РФ погрожує залишити Україну без грошей МВФ.

З 23 вересня Мінфін оголосив зупинку виплат за боргом і початок реструктуризації, яку розраховує завершити до 1 грудня. Це співпало з днем, коли Україна повинна була погасити $500 млн тим самим власникам "коротких" облігацій.

Відмова від виплат за боргом не є автоматично дефолтом України, якщо кредитори не вдадуться до свого права вимагати повернення боргу.