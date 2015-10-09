Власники українських євробондів-2015 погодилися схвалити реструктуризацію

Власники українських євробондів з погашенням у 2015 році проголосують за пропозиції про обмін боргу України, йдеться в заяві, опублікованій у п'ятницю юридичною фірмою Shearman & Sterling, пише Рейтер.

Мова йде про євробонди на суму $500 мільйонів з погашенням 23 вересня і 600 мільйонів євро з погашенням 13 жовтня 2015 року.

У вересні ці інвестори заявили, що вважатимуть умови реструктуризації українських суверенних облігацій несправедливими, якщо папери не будуть погашені в найкоротші терміни.

Київ тоді запропонував їм можливість обміняти старі зобов'язання на короткострокові нові облігації, які Україна планує випустити під час реструктуризації боргу. Ці пропозиції будуть поставлені на голосування 14 жовтня.

"Наші клієнти повністю підтримують реструктуризацію (боргу) України за умови, що погашення облігацій 2015 року буде відстрочено не більше ніж на чотири роки", - йдеться в заяві, яку компанія опублікувала від імені своїх клієнтів.

"Це умова задовольняє наших клієнтів і вони раді підтвердити, що вони будуть голосувати на користь реструктуризації".

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,6 млрд дол., відстрочку платежів за тілом кредиту в сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

17 вересня Верховна Рада України конституційною більшістю ухвалила урядовий пакет законів, що дозволяє завершити процес реструктуризації на узгоджених з кредиторами умовах. Зокрема, уряду вдалося узгодити з парламентаріями механізм компенсації втрат кредиторів в обмін на часткове списання боргу при зростанні ВВП України більш ніж на 3% щорічно після 2020 року.

Президент України Петро Порошенко підписав закони про реструктуризацію 18 вересня. В рамках цих законів Мінфін почав обмін реструктуризованих облігацій на нові і призупинив обслуговування старих облігацій.