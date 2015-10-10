Мінфін РФ: Росія звернеться до суду, якщо Україна не сплатить борг у грудні

Про це в ефірі одного з російських телеканалів заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, передає ТАСС.

"У випадку, якщо українська сторона не сплатить нам борг, це буде дефолт, по суті справи, України. Ми будемо звертатися в судові інстанції так, як це передбачено угодою щодо порядку розміщення тих єврооблігацій, які Україна розмістила і в які ми вклали державні кошти. Тому будемо шукати можливості для виконання Україною зобов'язань в кінці поточного року", - сказав він.

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Раніше Сілуанов висловився категорично проти реструктуризації боргу України. "Ми вважаємо, що суверенні борги повинні виплачуватися в повному обсязі у відповідні строки. Три мільярди доларів, які ми вклали з коштів Фонду національного добробуту, повинні бути повернені Росію в кінці поточного року", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністерство фінансів України планує провести переговори з Росією про списання 3 мільярдів доларів боргу по державних облігаціях, термін погашення яких закінчується в кінці року.