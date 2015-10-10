Яресько під час зустрічі з міністром фінансів РФ у Перу закликала Росію до участі у реструктуризації

Як повідомляється на сайті Мінфіну, під час зустрічі міністр розповіла про деталі угоди з реструктуризації боргу зі Спеціальним комітетом кредиторів України і закликала Росію до участі у цій угоді.

Також повідомляється, що всі кредитори можуть взяти участь в процедурі обміну облігацій до 29 жовтня.

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Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Україна і Комітет кредиторів досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 млрд дол. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 млрд дол., відтермінування платежів за тілом кредиту в сумі 11,5 млрд дол. на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

Кабінет міністрів України з 23 вересня розпочав процедуру реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його списання, яка закінчиться орієнтовно до 1 грудня поточного року, для чого тимчасово припинив виплати за 9 з 14 серій облігацій зовнішньої держпозики і гарантованих державою єврооблігацій ДП «Фінінпро», що входять у периметр реструктуризації, включаючи єврооблігації з погашенням у вересні і жовтні 2015 року.

Згідно з оприлюдненим урядом меморандумом про умови обміну державних та гарантованих державою єврооблігацій, 14 жовтня очікуються збори з кредиторами для завершення голосування на підтримку запропонованих Україною умов.

У периметр реструктуризації входить кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий за допомогою викупу євробондів України на 3 млрд дол. через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.