Наступний рік буде роком зростання економіки - Абромавичус

Про це написав глава Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус в Twitter.

«З ранку «brainstorming» (мозковий штурм) у МЕРТ за програмою уряду-2016. 2015 рік - макростабілізації, 2016 буде роком зростання», - написав міністр.

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Раніше в уряді повідомляли, що законопроект про держбюджет України на 2016 рік розрахований на базі макроекономічного прогнозу, погодженого з Міжнародним валютним фондом, який передбачає зростання реального ВВП країни в 2016 році на 2%, однак відповідний законопроект відразу після реєстрації у Верховній Раді було відкликано для доопрацювання.