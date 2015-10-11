Наступний рік буде роком зростання економіки - Абромавичус
03:16, 11 жовтня 2015Фінанси
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі України працює над урядовою програмою на 2016 рік, у рамках якої наступний рік стане роком зростання для економіки країни.
Абромавичус: 2016 буде роком зростання/ Фото УНІАН
Про це написав глава Мінекономрозвитку Айварас Абромавичус в Twitter.
«З ранку «brainstorming» (мозковий штурм) у МЕРТ за програмою уряду-2016. 2015 рік - макростабілізації, 2016 буде роком зростання», - написав міністр.
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Раніше в уряді повідомляли, що законопроект про держбюджет України на 2016 рік розрахований на базі макроекономічного прогнозу, погодженого з Міжнародним валютним фондом, який передбачає зростання реального ВВП країни в 2016 році на 2%, однак відповідний законопроект відразу після реєстрації у Верховній Раді було відкликано для доопрацювання.
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