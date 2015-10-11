Влада РФ може забрати у росіян накопичувальну частину пенсій і підвищити податки

За його словами, уряд також може повернутися до дискусії про введення прогресивної шкали оподаткування для фізичних осіб, пише РБК.

«Істотно збільшувати навантаження у нас в країні важкувато. Я не виключаю, що воно може бути збільшено в силу того, що ми не збільшували пенсійний вік і в силу того, що фінансові виклики залишаться на найближчі 5-10 років», — сказав Кудрін на щорічній зустрічі ради керуючих Світового банку та МВФ в Перу.

Він пояснив, що навіть якщо уряд почне збільшувати пенсійний вік у найближчі роки, це буде відбуватися поступово і бюджету все одно будуть потрібні додаткові ресурси на фінансування дефіциту Пенсійного фонду.

«Значить якимось чином навантаження ляже на роботодавця або на громадянина. Тут нам фактично цього не уникнути», — уточнив Кудрін. Екс-міністр фінансів вважає, що уряд вже фактично пішов на ці кроки, вилучаючи додаткові доходи нафтових компаній і заморожуючи пенсійні накопичення. Однак, за його словами, «ці джерела вже вичерпані».

Кудрін також вважає, що незабаром може постати питання про запровадження прогресивної шкали податків для фізичних осіб. «Теоретично, коли збільшується навантаження на громадянина, то завжди ставиться питання, хто повинен більше платити: бідні чи багаті? Чи рівномірно на них це навантаження збільшувати? Відразу це питання почне дискутуватися в суспільстві, знову виникне питання прогресивної шкали», — резюмував він.

Крім того, на думку Кудріна, російська влада може відмовитися від виплат з накопичувальної частини пенсії. «Є навіть ризик, що держава взагалі відмовиться від накопичувальної частини пенсій в силу сформованої фінансової ситуації», — зазначив Кудрін. Практика заморозки пенсійних накопичень в Росії, вважає екс-міністр, може бути продовжена.