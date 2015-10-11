Нацбанк не має наміру штучно стримувати курс гривні - Гонтарева

Національний банк України не має наміру штучно утримувати коридор для нацвалюти і у випадку коливань купуватиме й продаватиме валюту за курсом, який встановить ринок.

Про це розповіла в інтерв'ю "Новому времени" голова НБУ Валерія Гонтарева.

"У нас немає завдання утримувати курс. Наше завдання - це цінова стабільність. Більше того, ми навіть не ставимо ніяких коридорів, - сказала вона. - На сьогодні Національний банк готовий купувати валюту за 21 грн і ви бачите, що сьогодні банки продають нам валюту за курсом 21 ".

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Пропозиція валюти в країні, за даними Нацбанку, сьогодні перевищує попит. З початку року банки купили у фізичних осіб понад 1 млрд доларів, що, за словами Гонтаревої, говорить про те, що фізособи не купують валюту, а навпаки, здають її дуже інтенсивно.

Сам Національний банк з початку року купив на міжбанківському ринку понад 1,4 млрд доларів, заявляє Гонтарева. Тільки за останній місяць НБУ купив з ринку понад 220 млн доларів. Голова Нацбанку вважає це показниками фінансової стабільності в країні.

Цікаво, що ще в березні-квітні при курсі 21-22 грн за долар ситуація в країні почала вирівнюватися, розповідає головний банкір.

"Торговельний баланс - співвідношення експорту та імпорту - став збалансованим, а за рахунок коштів МВФ, Світового банку, випуску цінних паперів під гарантії американського уряду НБУ поповнив резерви", - заявила Гонтарева.

Тому за рахунком капітальних операцій на сьогодні НБУ відзначає "великий плюс", а платіжний баланс країни виглядає "дуже добре", сказала вона.

"Сьогодні можна говорити, що ми виходимо з піке. У третьому кварталі вже було зростання ВВП", - сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України пояснює повернення до інфляції у вересні після двомісячної дефляції сезонним збільшенням цін на взуття та одяг.

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За даними НБУ, зростання адміністративно регульованих тарифів у вересні прискорилося до 2,6%. Зокрема, тарифи на житлово-комунальні послуги у вересні зросли на 2,4%, що насамперед було пов'язано з підвищенням тарифів на електроенергію на 24,9%.

За даними НБУ, інфляція в Україні у вересні 2015 року з порівнянні з серпнем склала 2,3%.

У річному вираженні (вересень 2015 до вересня 2014 року) інфляція сповільнилася до 51,9% з 52,8%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-вересень, споживчі ціни в Україні зросли на 41,4%.