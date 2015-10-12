Росіяни просять владу не допустити "заморозки" пенсійних накопичень

Віце-прем'єра РФ Ольгу Голодець просять не допустити прийняття рішення про продовження «заморозки» пенсійних накопичень в 2016 році. Відповідний лист їй направив заступник голови комісії Громадської палати (ГП) РФ по соціальній політиці, трудовим відносинам і якості життя громадян Григорій Федоров, пишуть «Известия».

Федоров зазначає, що «тимчасові» заходи «заморозки» в третій раз вже стануть «системними», що може викликати невдоволення серед населення. Свою думку він підкріплює петицією з підписами понад 22 тис. осіб.

Читайте такожВлада РФ можуть забрати у росіян накопичувальну частину пенсій і підвищити податкиЗа інформацією Федорова, накопичувальна частина пенсії сьогодні формується більш ніж у 28 млн росіян – це майже третина економічно активного населення країни.

"Це - їх єдина надія на гідну старість в мінливих умовах трудового ринку", - зазначає він, додавши, що не варто дозволяти «розкидатися пенсійними накопиченнями заради бюджетного балансу».

Нагадаємо, 7 жовтня стало відомо про прийняття рішення про замороження пенсійних накопичень на 2016 рік. Про це заявив глава Пенсійного фонду Росії Антон Дроздов.

Віце-прем'єр Ольга Голодець пояснила, що всі заморожені пенсійні накопичення будуть враховані в страховій частині пенсії. Міністр фінансів Антон Сілуанов заявив, що за рахунок заморозки пенсійних накопичень буде сформований другий фонд з підтримки галузей російської економіки в розмірі 342,2 млрд руб. У той же час, у Кремлі вважають передчасним коментувати плани уряду РФ по заморожуванню пенсійних накопичень.

«Заморожування» пенсійних накопичень являє собою те, що накопичення 28 млн росіян, раніше надіслані в недержавні пенсійні фонди та приватні управляючі компанії, в майбутньому році будуть передані державі. Вперше це сталося в 2014 році, потім – в 2015 і може повторитися в 2016. За даними Національної асоціації недержавних пенсійних фондів, зараз обсяг накопичень у недержавних пенсійних фондах перевищує 1,7 трлн руб., що становить 2,4% ВВП.