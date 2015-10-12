НБУ випустив кольорову монету до Дня захисника України

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

На аверсі монети на тлі орнаменту розміщена фігура Пресвятої Богородиці, під омофором якого козаки (ліворуч) і сучасні воїни-захисники (праворуч), малий державний герб України (ліворуч), вгорі півколом напис "Україна, 2015, п'ять гривень" та логотип монетного двору НБУ (праворуч).

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На реверсі монети на тлі камуфляжу стилізовано зображено тризуб - знак княжої держави Володимира Великого, вгорі напис півколом "За честь! За славу! За народ!".

Монета номіналом 5 гривень вводиться в обіг з 12 жовтня 2015 року накладом 50 тис. штук. Виконана вона з нейзильберу, має діаметр 35 мм і масу 16,54 г.