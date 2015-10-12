Російські компанії скоротили іноземні активи – вперше з 1999 року

Росія в III кварталі отримала чистий приплив капіталу в розмірі $5,3 млрд – вперше за п'ять років: востаннє чистий приплив був у квітні – червні 2010 р., тоді він склав $4,1 млрд. За три квартали 2015 р. чистий відтік капіталу скоротився до $45 млрд проти $50,3 млрд в першому півріччі і $76,8 млрд у січні – вересні 2014 р., пишуть "Ведомости".

Дані попередні, але якщо вони підтвердяться, то ЦБ перегляне прогноз відтоку на 2015 р., заявила глава ЦБ Ельвіра Набіулліна. Поки ЦБ очікує відтоку в $85 млрд, на 80% його сформує погашення зовнішнього боргу корпоративним сектором.

Мінекономрозвитку прогноз відтоку не змінило ($87 млрд). Мінфін – знизив з $70-80 млрд до $65 млрд.

Читайте такожСвітовий банк дав прогноз по Росії: злиденна старість, без нафти і резервів до 2050 року За січень – вересень компанії і банки скоротили зовнішні зобов'язання на $56,6 млрд (на $6 млрд за той же період 2014 р.), з них у III кварталі 2015 р. – на $15,1 млрд, що майже компенсовано скороченням їх іноземних активів на $13,3 млрд. Компанії скоротили активи (на $2,3 млрд) вперше з 1999 р. За січень – вересень банки і компанії скоротили закордонні активи на $5,1 млрд (банки – майже на $20 млрд), подібне скорочення за три квартали останній раз спостерігалося також у 1999 р.

Скорочення іноземних активів компаній в III кварталі відбулося одночасно за рахунок надання торгових кредитів та готівкової валюти нерезидентам. Таке бувало й раніше, але перекривалося збільшенням вкладень в інші активи: наприклад, в I кварталі 2014 р. – зростанням прямих інвестицій за кордон. У III кварталі 2015 р. вони склали всього $4,3 млрд. Бізнес згортає зарубіжну експансію з початку 2015 р.: прямі інвестиції за кордон скоротилися до того ж періоду 2014 р. в 2,5 рази (до $15,6 млрд).

Прямі інвестиції з-за кордону майже зупинилися з середини 2014 р.: за п'ять кварталів – $3,7 млрд. Це навіть не інвестиції, а реінвестиція доходів, вважає Сергій Пухов з Центру розвитку Вищої школи економіки, – але в 2014 р. інвестори виводили і їх.

На власні ж вкладення в іноземні активи у російських компаній, ймовірно, не вистачає ресурсів, міркує Пухов: кредити перекриті, а приплив валюти за поточним рахунком вкрай мізерний.

Про реструктуризацію зарубіжного бізнесу оголосив «Газпром» – і пояснив це геополітичною напруженістю і уповільненням економічного зростання в Росії. Частина операцій трейдера Gazprom Marketing & Trading вирішено перевести з Лондона в Петербург.

Податковий консультант великої аудиторської компанії розповідає, що у нього все більше клієнтів, які ліквідують іноземні компанії. У багатьох холдингів могли бути технічні іноземні підрозділи, наприклад, створені під спільні підприємства, говорить партнер PwC Наталія Кузнєцова, зараз вони переводять їх у Росію або ліквідують через закон про контроль іноземних компаній.

Через санкції частина капіталу в офшорах могла виявитися під загрозою, і власники перемістили його назад в Росію, але не готові повідомляти про себе, згоден головний економіст «ПФ капіталу» Євген Надоршин. Нічого позитивного в цьому притоці він не бачить: із країни йде легальний капітал, натомість, можливо, повертається нелегальний.