Українські банки перевищили норматив великих кредитних ризиків

Значення нормативу великих кредитних ризиків у банківській системі

України у вересні зросло на 112,59 п. п. – до 819,95% і перевищило встановлений Національним банком України граничний максимум на рівні 8-кратного розміру регулятивного капіталу банку (800%).

Про це свідчать значення економічних нормативів по системі українських банків на 1 жовтня, вони опубліковані на сайті регулятора.

Читайте такожНацбанк не має наміру штучно утримувати курс гривні - ГонтарєваЗгідно з наведеними даними, також за підсумками вересня продовжує залишатися вище встановленого Нацбанком граничного максимуму в 25% норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами, при цьому значення нормативу за місяць зросло на 9,64 п. п. – до 38,60%.

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента у вересні виріс на 0,02 п.п. – до 23,27%, залишаючись близьким до встановленого НБУ гранично допустимого максимального значення на рівні 25%.

Крім цього, банківська система восьмий місяць поспіль не виконує норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу, який у вересні знизився на 0,79 п. п. – до 7,09%, що нижче встановленого НБУ мінімального значення в 10%.

Регулятивний капітал банківської системи у вересні знизився на 9,686 млрд грн, або на 10,5%, – до 82,443 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами по банківській системі України у серпні виріс на 8,7 в. п. – до 28,96%, перевищивши встановлений Національним банком України граничний максимум 25%.

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банківської системи України подолав встановлене НБУ мінімально допустиме значення в 10% в лютому цього року, знизившись до 7,37% на 1 березня. До цієї дати НБУ зобов'язав банки провести оцінку за всіма активними банківськими операціями і сформувати резерви в повному обсязі, одночасно звільнивши банки від заходів впливу за порушення ряду нормативів і зобов'язавши банки поетапно усунути ці порушення.