Найвища інфляція в вересні була зафіксована в Тернопільській області

Найбільший рівень інфляції у вересні порівняно з серпнем 2015 року зафіксовано у Тернопільській області, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, інфляція в Тернопільській області у вересні порівняно з серпнем склав 4,1% проти дефляції в 0,6% в серпні проти липня.

За даними Держстату, найменший рівень інфляції зафіксовано у Житомирській області – 1%, Вінницькій області – 1,3%, Сумській, Івано-Франківській та Київській областях – 1,7%.

У вересні порівняно з серпнем 2015 року продукти харчування найбільше подорожчали в Харківській області - на 2,1%, алкоголь та сигарети - у Рівненській області, на 3,5%, одяг і взуття - в Києві, на 36,3%, комунальні послуги - у Миколаївській області, на 3,4%.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у вересні 2015 року порівняно з серпнем склала 2,3%.

У річному вираженні (вересень 2015 року до вересня 2014 року) інфляція сповільнилася до 51,9% до 52,8%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку року, за січень-вересень споживчі ціни в Україні зросли на 41,4%.