Нобелівську премію з економіки присудили за аналіз бідності та добробуту

"Його дослідження виявили важливі підводні камені при порівнянні масштабів бідності. Він також показав, як розумне використання даних про домашнє споживання може пролити світло на такі питання, як взаємозв'язок між доходом і споживанням калорій, і ступеня дискримінації за ознакою статі в сім'ї", - наголошується в релізі Нобелівського комітету, пише РБК.

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На думку Шведської королівської академії наук, роботи Ангуса Дітона допомагають краще зрозуміти те, як рядові споживачі приймають рішення про розподіл своїх витрат, а також і те, як попит на той чи інший товар залежить від ціни і від рівня доходу споживачів. Розроблений Ангусом Дітоном ще в 1980-х роках метод в наші дні є стандартним інструментом як в економічній теорії, так і в практиці.

У 2010 році Ангус Дітон став одним з авторів дослідження, в рамках якого доводилася наявність прямого зв'язку між матеріальним становищем і відчуттям щастя, в сенсі "задоволеності тим, як протікає ваше життя". При цьому, згідно з висновками авторів, виявилося, що найщасливішими відчувають себе ті з американців, хто заробляє близько $75 тис. на рік.

"Чим сильніше річний дохід перевалює за цифру $75 тис., тим менше його володаря радують прості людські задоволення: смачна їжа, спілкування з друзями і близькими, подорожі. Іншими словами, все те, що дає нам відчуття емоційного комфорту і щастя. Результати, які ми отримали, ще раз довели: гармонія, в даному випадку фінансова, завжди краще, ніж нестача або надлишок", - пояснював сам Ангус Дітон.

В даний час новоспечений нобелівський лауреат зайнятий "дослідженням факторів, що визначають рівень здоров'я в багатих і бідних країнах, а також вивченням рівня бідності в Індії і по всьому світу".

Премія з економіки була заснована в 1968 році Банком Швеції, і формально вона не може вважатися Нобелівською, оскільки сам Альфред Нобель у своєму заповіті не вказав економіку.