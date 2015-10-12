У "Радикал Банку" продовжили тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни здійснення тимчасової адміністрації в "Радикал Банк" до 9 листопада 2015 року включно.

Як повідомляється на сайті фонду, на цей же період продовжуються повноваження тимчасового адміністратора банку Анни Савельєвої.

Фонд пояснює прийняте рішення необхідністю збереження активів банку, а також запобігання втраті майна, збитків банку та Фонду гарантування.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 10 липня ввів тимчасову адміністрацію в "Радикал Банк", який входить до групи невеликих, на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Міністерство внутрішніх справ України в ході обшуку в головному офісі неплатоспроможного "Радикал Банку" 15 липня вилучив усю документацію, чим заблокувало роботу тимчасової адміністрації.

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Довідка УНІАН. "Радикал Банк" працює на ринку України з 2010 року і входить до групи невеликих фінустанов за активами.

За інформацією на сайті НБУ, ключовим власником банку є громадянин України, віце-президент концерну "Укрросметал" Олександр Шпак, якому належать 71% акцій банку через "Промислову інноваційну компанію".