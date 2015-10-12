НБУ хоче завершити стрес-тестування всієї банківської системи до середини 2016 року

Національний банк України очікує результатів стрес-тестування 20 найбільших банків до кінця цього місяця і має намір завершити діагностику всієї банківської системи країни до середини наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій в ході круглого столу в Києві.

"На сьогодні Національний банк проводить стрес-тестування, етап діагностики 20 найбільших банків, і до кінця цього місяця ми будемо мати результати. Діагностика всієї банківської системи має завершитися до середини наступного року", - сказав він.

За словами Чурія, після діагностики регулятор підпише програму з кожним банком, що передбачає докапіталізацію і скорочення кредитування пов'язаних осіб

"Згідно з цією програмою, банківська система має досягти рівня капіталізації в 10% за рівнем адекватності капіталу до кінця 2017 року", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ цього року почав повторне стрес-тестування 20 діючих банків з групи найбільших за активами, в тому числі діагностичне обстеження перших 10 банків розпочато з 20 квітня, наступних 10 банків - з 1 червня.

В ході цього обстеження аудиторські компанії Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young та KPMG банки перевіряють на предмет якості активів, достатності резервів під проблемні кредити, а також їх реальної вартості та операцій з пов'язаними особами. За результатами обстеження буде визначена додаткова потреба банків у капіталі, який вони мають будуть сформувати або поповнити.

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В кінці липня НБУ повідомляв, що українські банки успішно завершили докапіталізацію за результатами проведеного в 2014 році стрес-тестування в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом і Світовим банком.