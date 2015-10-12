Мінекономрозвитку очікує зростання ВВП в IV кварталі поточного року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує зростання ВВП України в результаті досягнення макрофінансової стабілізації вже в IV кварталі поточного року, повідомив журналістам міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус після круглого столу по реформі державних підприємств.

"Невелике зростання ВВП вже в IV кварталі намічається", - сказав він.

Також міністр зазначив, що курс гривні в результаті досягнення макрофінансової стабілізації не має перспектив зниження.

“З чого б йому знижуватися? Курс буде залишатися стабільним", - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі очікує подальшого уповільнення темпів падіння валового внутрішнього продукту України в 2015 році.

При цьому в міністерстві вважають, що поліпшення динаміки падіння ВВП буде обумовлено стабілізацією ситуації на фінансовому ринку і відновленням економічної активності на сході країни.

За оцінками Мінекономрозвитку, падіння українського ВВП за підсумками першого півріччя 2015 року склало 15,9%. Разом з тим, у міністерстві зазначають, що у другому кварталі в країні вперше з кінця 2013 року було зафіксовано поліпшення динаміки ВВП.

Згідно з оперативною оцінкою Держстату, у другому кварталі обсяг українського ВВП скоротився на 14,7% (проти скорочення на 17,2% у першому кварталі року). При цьому в порівнянні з попереднім кварталом ВВП України знизився лише на 0,9%, натомість у першому кварталі ВВП "просів" на 5,3%.

Кабінет міністрів розглядає три сценарії розвитку економіки України в 2015 році, згідно з яким падіння ВВП країни очікується на рівні від 11,9% до 5,5%.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду та Європейського банку реконструкції і розвитку, ВВП України в 2015 році впаде на 9%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП країни цього року на 12%.