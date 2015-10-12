Нацбанк назвав необхідні передумови для валютної лібералізації

Основними передумовами для проведення в Україні поетапної валютної лібералізації є накопичення достатнього рівня міжнародних валютних резервів, фіскальна консолідація і розвиток фінансового сектору.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови НБУ Олег Чурій під час круглого столу в Києві.

Читайте такожАвстралійський долар впав до мінімуму за шість років

«Як ми бачимо сам процес лібералізації. Ми його бачимо поетапно, і для виконання кожної фази потрібні передумови. Основні з них – накопичення достатнього рівня міжнародних валютних резервів, фіскальна консолідація і розвиток фінансового сектору, насамперед капіталізація банківської системи», - сказав Чурій.

Він зазначив, що регулятор не сумнівається в необхідності валютної лібералізації, оскільки вона сприятиме розкриттю економічного потенціалу України, сприятиме розвитку бізнес-середовища та залученню іноземних інвестицій.

Тим не менш, за словами заступника голови НБУ, регулятор бачить ризики при проведенні валютної лібералізації за прискореною моделлю. Як приклад Чурій навів ситуацію 2000-х років, коли було введено валютне кредитування фізосіб на купівлю нерухомості, що призвело до кризи, наслідки якої видно досі.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України своєю постановою №581 продовжив на три місяці, до 4 грудня 2015 року, дію низки обмежень на валютному ринку, включаючи максимум продажу готівкової валюти в одні руки еквівалентом 3 тис. грн на день.

Читайте такожРосія через обвал цін на нафту відмовиться від трирічного бюджету

Введені обмеження були покликані стабілізувати відплив вкладів з банківської системи і зупинити стрімку девальвацію гривні, яка з моменту переходу НБУ до гнучкого курсоутворення на валютному ринку за 2014 рік і два місяці 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом у 3,8 рази до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 грн/дол.

Після введення Нацбанком обмежень й отримання першого траншу Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 грн/дол. до цього часу.

Золотовалютні резерви Національного банку України за вересень, за попередніми даними, зросли на 1,2% - до 12,774 млрд дол.