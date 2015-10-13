Економіка Китаю продовжує скорочуватися, незважаючи на зусилля влади

Оборот зовнішньої торгівлі Китаю за вересень 2015 року склав $350,77 млрд, скоротившись в річному вираженні на 11,4%, передає Reuters.

У вересні також скоротився і експорт КНР – на 3,7%, до $205,56 млрд. Імпорт знизився на 20,4% — до $145,52 млрд.

Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу досягло мінімальної позначки за останні роки - $60,34 млрд.

Читайте такожКитай намагається зупинити відтік капіталу - знизив ліміт на зняття грошей за кордономЯк повідомляв УНІАН, обсяг золотовалютних резервів Китаю скоротився на $43,3 млрд за вересень, до $3,514 трлн.

Зниження було очікуваним після девальвації юаня в серпні.

Обсяг резервної позиції Китаю в МВФ знизився з $4,73 млрд до $4,69 млрд.

Між тим, Банк Китаю прогнозує зростання ВВП країни на 7%.

Нагадаємо, китайські золотовалютні резерви рекордно скоротилися в серпні 2015 року - на 93,6 мільярда доларів до 3,56 трильйона доларів.

У серпні юань різко подешевшав до долара на світовому ринку. Китайський уряд, який проводив гнучку прив'язку юаня до американської валюти, допустив його ослаблення на три з половиною відсотка, що стало безпрецедентною за своїми масштабами девальвацією за останні 20 років.

Девальвація, в свою чергу, пояснюється обвалом на фінансових ринках і масовим відтоком капіталу з країни. В значній мірі останнє пояснюється виплатою іноземних боргів. Китайські компанії протягом цього року повинні заплатити близько 700 мільярдів доларів і понад 900 мільярдів в наступному році.