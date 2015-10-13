У Росії, незважаючи на фінансову кризу, збільшать зарплати апарату Держдуми вдвічі

Утримання Держдуми РФ у наступному році подорожчає на 40%, з 7 млрд рублів до 10 млрд (на сьогодні курс рубля коливається біля позначки 62 долара), зазначається в проекті федерального бюджету на наступний рік, підготовленому Мінфіном Росії, пишуть "Известия".

Згідно з документом, основне зростання витрат на утримання нижньої палати парламенту планується за статтею «Витрати на виплати персоналу в цілях забезпечення виконання функцій державними органами», тобто, зарплати чиновникам апарату Держдуми. Якщо в 2015 році витрати на їх зарплату склали 1,8 млрд рублів, то в 2016 році Мінфін пропонує підвищити ці витрати майже в два рази, до 3,5 млрд рублів.

Читайте такожВлада РФ може забрати у росіян накопичувальну частину пенсій і підвищити податкиЯк зазначив заступник керівника апарату Держдуми Юрій Шувалов, мова може йти про вирівнювання зарплат співробітників апарату парламенту та інших держорганів.

Згідно з даними Росстату, за підсумками першого півріччя 2015 року середня зарплата співробітника Держдуми склала 113 тис. рублів. При цьому у співробітників апарату уряду РФ вона становила 195 тис. рублів.

Не образив Мінфін також і самих депутатів і їх помічників. По-перше, на 16% зросли витрати на оплату їх праці, з 3,4 млрд рублів до майже 3,94 млрд. Крім того, підвищені суми на накладні витрати: оплату квитків, телефонних переговорів, різної «канцелярки». Згідно з проектом бюджету, витрати на державні закупівлі для «забезпечення діяльності депутатів зросли майже в два рази, з 944 млн рублів до 1,65 млрд.

Утримання Ради Федерації також збільшено у проекті бюджету — на 35%, з 4 млрд рублів до 5,34 млрд. При цьому якщо зарплата сенаторів та їх помічників залишилася приблизно на колишньому рівні (всього 1,7 млрд рублів), то витрати на виплати персоналу Ради Федерації зросли вдвічі: з 1,2 млрд рублів до 2,6 млрд.

На думку депутатів, підвищення зарплат для працівників Держдуми цілком виправдано.

Згідно з проектом бюджету, фонд оплати праці в адміністрації президента зменшується на 7,5% — до 8 млрд рублів до 7,4 млрд, в апараті уряду — на 7,3%, з 4,1 млрд рублів до 3,8 млрд.

Як повідомляв УНІАН, середня зарплата в Росії в 2015 році складає близько 30 тисяч рублів і істотно знизилася в реальному вираженні в порівнянні з минулим роком через обвал нацвалюти.