НБУ пом'якшив вимоги до нормативів кредитного ризику для банків

Національний банк України вводить новий порядок розрахунку нормативів кредитного ризику для банків, що передбачає включення до розрахунку активів за їх балансовою вартістю, що дозволить банкам знизити активні операції на суму сформованих за них резервів.

Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №683, яка набирає чинності з 11 листопада, зміна порядку розрахунку позитивно позначиться на значеннях економічних нормативів кредитного ризику, що дасть банкам можливість спрямувати вивільнені кошти на кредитування.

Також постанова визначає умови для обліку грошового забезпечення (покриття) за наданими гарантіями/акредитивами для зниження кредитного ризику, що дозволить банкам розширити використання таких фінансових інструментів за наявності грошового забезпечення за ним.

Постанова також уточнює розрахунок нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2). Зокрема, доповнює групу активів, прийнятих з нульовим ступенем ризику, активами, які забезпечені державною гарантією, що буде сприяти реалізації державних програм шляхом фінансування інвестиційних та інфраструктурних проектів. При визначенні суми відкритої валютної позиції постанова передбачає включення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) з індексованою вартістю для єдиного підходу в розрахунках валютних ризиків при розрахунку лімітів валютної позиції, так і для розрахунку нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2).

Крім того, документ передбачає зміну порядку врахування субординованого боргу, зокрема, норми щодо призупинення сплати процентів у разі погіршення фінансового стану банку, що буде сприяти інвестиційній привабливості і додатковій капіталізації банківської системи. Також передбачено делегування уповноваженій особі НБУ повноважень щодо прийняття окремих рішень, які раніше приймалися Комітетом з питань нагляду, що спростить та прискорить відповідні процедури.

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Як повідомляв УНІАН, значення нормативу великих кредитних ризиків у банківській системі України у вересні зросло на 112,59 п. п. – до 819,95% і перевищила встановлений Національним банком України граничний максимум на рівні 8-кратного розміру регулятивного капіталу банку (800%).

Також за підсумками вересня продовжує залишатися вище встановленого Нацбанком граничного максимуму в 25% норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами, при цьому значення нормативу за місяць зросло на 9,64 п. п. – до 38,60%.