Конфлікт у Сирії може зруйнувати економічні відносини Туреччини і Росії - ЗМІ

Конфлікт на Близькому Сході може негативно відбитися на економічних відносинах Росії і Туреччини, передає Газета.RU з посиланням на Financial Times.

В даний час Туреччина є одним з найбільших споживачів російського газу. Будівництво нового газопроводу через Чорне море повинно було зміцнити партнерство країн, проте в даний момент майбутнє цих економічних відносин залишається під питанням.

Минулого тижня турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган попередив, що військова кампанія Росії в Сирії ставить під загрозу контракт на будівництво АЕС на території Туреччини. Він також зазначив, що Анкара може почати отримувати газ з альтернативних джерел.

Читайте такожТуреччина погрожує Росії відмовою від поставок газу і послуг з будівництва АЕСВідносини між країнами стали напруженими після того, як президент Росії Володимир Путін почав відправляти зброю і техніку для підтримки сирійського президента Асада, проти якого виступає Ердоган. Ситуація почала погіршуватися в жовтні цього року, коли Росія порушила повітряний простір Туреччини, тим самим викликавши гнівні протести Анкари і невдоволення НАТО.

«Довгий час вони намагалися зробити так, щоб суперечка через Сирію не зачіпала їх двосторонніх економічних відносин. Але цей баланс більше не є стійким», — пояснив Financial Times дослідник Фонду Карнегі Сінан Ульген.

За даними видання, подібна «хитка рівновага» щорічно оцінюється в $32 млрд торгового обороту. Щороку Туреччина закуповує у Росії 27,4 млрд кубометрів газу. За останні 25 років будівельні фірми Туреччини отримали в Росії контракти на загальну суму $50 млрд. Крім цього, Туреччина є головним напрямком російського туризму. В минулому році російські туристи внесли в турецьку економіку $3,7 млрд.

Видання підкреслює, що обом сторонам буде важко відмовитися від такого вигідного партнерства.

Автор статті відзначає, що в даний момент російське втручання в конфлікт на Близькому Сході «змішало всі карти» і порушило плани Ердогана.