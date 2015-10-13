З сьогоднішнього дня почалися виплати вкладникам "Укргазпромбанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 13 жовтня розпочав виплати вкладникам ліквідованого «Укргазпромбанку» через відділення «Кредобанку», який є банком-агентом фонду, повідомляється на сайті Фонду гарантування.

Згідно з інформацією, виплати будуть проводиться до 23 листопада включно.

Читайте такожФонд гарантування після невдалого продажу почав ліквідацію "Укргазпромбанку"Фонд зазначив, що виплати вкладникам банку, які з якихось причин не звернуться до банку-агента Фонду в зазначений період, будуть здійснюватись за результатами розгляду їх індивідуальних письмових звернень на адресу фонду.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 21 вересня почав процедуру ліквідації «Укргазпромбанку», в серпні проданого арабській компанії Primestar Energy FZE. Новий власник повинен був відновити показники платоспроможності і ліквідності банку протягом місяця після укладення договору, але не виконав умов.

«Укргазпромбанк» працював на ринку України з 1996 року і входив до групи невеликих фінустанов. Одним з основних власників банку до його неплатоспроможності був львівський бізнесмен Іван Діяк – в минулому народний депутат України і радник президента Віктора Ющенка, а також колишній радник глави правління НАК «Нафтогаз України».