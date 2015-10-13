На чому буде економити Казахстан в умовах поглиблення кризи - висновки експертів

Про те, як повинен розвиватися і на чому економити Казахстан під час кризи, розповіли Tengrinews.kz опитані експерти.

Вони сходяться на думці, що на тлі падіння цін на нафту і метали держава буде змушена оптимізувати власні витрати, але це не відноситься до соціальної сфери.

Читайте такожПорошенко і Назарбаєв підписали План дій Україна-Казахстан на три рокиЗа словами генерального директора BRB INVEST Галіма Хусаїнова, в нових умовах Казахстан повинен зосередитися на розвитку не окремих галузей, а на створенні умов для розвитку підприємництва та можливості залучення капіталу. На його думку, потрібно проводити таку політику, яка буде стимулювати попит за рахунок збільшення тенгової ліквідності, зниження відсоткових ставок і податкового навантаження на бізнес.

Фінансовий директор ТОВ "Эковатт" Саян Комбаров зазначив, що витрати на утримання апарату та правоохоронних органів, найімовірніше, не будуть скорочуватися. На його думку, відмовитися владі, скоріше, доведеться від нових статусних мегапроектів, які вимагають високих витрат та імпорту дорогого обладнання за валюту. "Різні інвестпроекти з участю держави будуть або вже заморожені. Наприклад, будівництво Балхашської ТЕС", - сказав Комбаров. Він також вважає, що в умовах кризи податкове та інфляційне навантаження на реальний і продуктивний сектор збільшиться. При цьому влада буде намагатися розвивати нові індустрії за рахунок залучення іноземного капіталу.

Директор Інституту економічної політики Каірбек Аристанбеков навпаки вважає, що уряду, в першу чергу, слід скоротити витрати на держуправління, бюрократичний апарат, силові структури та правоохоронні органи країни. По-друге, переглянути масштабну участь держави у підприємництві, ФНБ "Самрук-Казина" повинен перестати займатися політикою "приватизації прибуткових підприємств і націоналізації збиткових компаній".

За словами Аристанбекова, діюча модель розвитку економіки, заснована на зростанні експортно-сировинного сектора, вичерпала себе, оскільки вона націлена на розвиток енергетичних проектів, освоєння нових корисних копалин і запуск "Кашагана". Іншими словами, Казахстан зможе розвиватися стабільно і ефективно тільки в тому випадку, якщо буде розроблена і реалізована нова модель економічного розвитку, сказав він.