Експерти розробили сценарій для активізації залучення інвестицій в Україну

Кращою альтернативою для України в довгостроковій перспективі (3-5 років) є повна фінансова лібералізація для інтеграції до глобальної економічної системи та залучення інвестиційних ресурсів, але для цього потрібна тривала та комплексна підготовка.

Про це говориться в дослідженні Центру економічної стратегії "Зняття валютних обмежень і лібералізація руху капіталу: як і коли?", переданому агентству УНІАН.

Запропонований авторами дослідження інтегрований підхід до лібералізації руху капіталу в країні передбачає поступове зняття обмежень на різні види потоків капіталу. Зокрема, на початковому етапі експерти пропонують скасувати обмеження і створити сприятливе середовище для припливу прямих іноземних інвестицій і здійснення зовнішньоторговельних операцій, на другому етапі – дозволити вільний приплив портфельних інвестицій в акціонерний капітал і лібералізувати відтік прямих іноземних інвестицій, на третьому – лібералізувати короткострокові потоки капіталу, і лише в останню чергу - зняти обмеження на закордонне інвестування резидентами.

Автори дослідження попереджають, що реалізація усіх етапів лібералізації вимагає проведення цілого ряду реформ для створення сприятливого інституційного середовища (посилення ролі фінансових ринків, поліпшення системи пруденційного регулювання та нагляду для введення відповідного рівня управління ризиками серед учасників ринку), в іншому випадку вітчизняна економіка не зможе абсорбувати додаткову ліквідність, що приведе до утворення "бульбашок" на ринку нерухомості, землі, споживчих кредитів і спровокує кризові явища.

Експерти нагадують, що, згідно з рекомендаціями Міжнародного валютного фонду, передумовами для зняття обмежень на рух капіталу є стійке економічне зростання, низька інфляція і висока гнучкість обмінного курсу, високий рівень міжнародних резервів, висока частка прямих іноземних інвестицій та акціонерного капіталу у складі припливу капіталу, достатній рівень розвитку фінансового сектора, високі стандарти пруденційного нагляду і регулювання, позитивне сприйняття інвесторами якості державного управління та інститутів в країні, відкритість економіки у зовнішньоторговельних відносинах.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України очікує повного скасування адміністративних обмежень на валютному ринку до середини 2016 року і планує до цього часу перейти до валютного регулювання на ринкових засадах.

НБУ в березні цього року ввів ряд жорстких обмежень на валютному ринку для зупинки стрімкої девальвації гривні, яка в лютому знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар.

Після введення обмежень та отримання першого траншу від МВФ у рамках нової програми, гривня менш ніж за два тижні зміцнилася і коливається в межах 21-23 гривні/долар до теперішнього часу.

Згідно з меморандумом з МВФ, повне скасування обмежень на валютному ринку можливе після успішного завершення часткової реструктуризації держборгу, докапіталізації банків і повного переходу НАК "Нафтогаз України" до придбання валюти на міжбанківському ринку напряму, а не із золотовалютних резервів.