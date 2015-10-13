Завтра відбудуться збори з кредиторами щодо реструктуризації євробондів України

Збори з власниками єврооблігацій України для завершення голосування на підтримку запропонованих нашою країною умов обміну цінних паперів очікується завтра, 14 жовтня, як і планувалося раніше.

Про це повідомляється в додатку до меморандуму з кредиторами щодо умов обміну державних та гарантованих державою єврооблігацій, опублікованому на сайті Лондонської фондової біржі.

"Оновлений консолідований меморандум про запропоновані умови обміну, включає всі зазначені тут зміни і доповнення, буде опублікований до наради, яка відбудеться 14 жовтня 2015 року", - говориться в документі.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів України повідомляли, що проведення зборів з кредиторами очікується 14 жовтня, при цьому Україна залишає за собою право продовжити термін прийняття заявок кредиторів, перенести збори на більш пізню дату і/або скликати додаткове збори.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 7 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 мільярда доларів, відстрочку платежів по тілу кредиту в сумі 11,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона по всьому бондами на рівні 7,75% річних.

Кабінет міністрів України з 23 вересня розпочав процедуру реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його списання, яка закінчиться орієнтовно до 1 грудня поточного року, для чого тимчасово припинив виплати по 9 з 14 серій облігацій зовнішньої держпозики і гарантованих державою єврооблігацій ДП "Фінінпро", що входять в периметр реструктуризації, включаючи єврооблігації з погашенням у вересні та жовтні 2015 року.

Також з 6 листопада тимчасовий мораторій на виплату зовнішніх боргів міста ввів Києва постановою від 8 жовтня. В рамках цього рішення міська влада припиняють боргові виплати за двома запозичень на загальну суму 550 мільйонів доларів, залученими у 2005 та 2011 роках допомогою розміщення єврооблігацій.

В периметр реструктуризації входить кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий за допомогою викупу євробондів України на 3 мільярди доларів через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.