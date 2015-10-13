Гривня знову опустилася нижче 22 за долар

У вівторок, 13 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 21,93/22,03 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро встановилися на рівні 24,9730/25,0850 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,3490/0,3510 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:30 встановився на рівні 21,9534 гривні/долар, до цього часу було укладено 350 угод на суму 164,34 мільйона доларів.

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