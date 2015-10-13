Яценюк закликав призначати в податкову і митницю людей "не з системи"

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав керівництво Міністерства фінансів і Державної фіскальної служби прийняти конкретні рішення щодо роботи Податкової служби та Митниці і призначити керівництво відомства людей "не з системи".

Про це Яценюк сказав у ході засідання уряду.

"Два дні тому я зустрічався з головою ДФС. Нагадаю, я давав чіткі доручення. Першим дорученням було почати набір нових людей в офіс великих платників податків – по стандартам та підходам національної поліції. Я чекаю прийняття цього рішення. І часу все менше - його практично не залишилося, - сказав Яценюк. - Друга історія – по митниці. Треба призначити заступника голови ГФС, який буде відповідати за митницю. Було б добре, щоб він не мав ніякого відношення до митниці. Зміна осіб не призводить до зміни системи, якщо ця людина з системи".

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