Реєстрація бізнесу протягом 24 годин - обіцяють запустити з 15 жовтня

В Україні з 15 жовтня розпочне роботу система спрощеної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності в органах Пенсійного фонду, Державної фіскальної служби і Держстату протягом 24 годин, повідомив у ході засідання уряду міністр юстиції Павло Петренко.

Зокрема, відповідаючи на питання голови уряду Арсенія Яценюка про те, чи буде готова система реєстрації суб'єкта підприємництва протягом 24 годин до 15 жовтня, міністр відповів: "Абсолютно".

Петренко також нагадав, що відповідні спільні накази з органами Пенсійного фонду та Державної служби статистики були підписані вже давно, а аналогічний наказ з органами Державної фіскальної служби був підписаний днями.

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Як повідомляв УНІАН, у середині жовтня Яценюк доручив Міністерству фінансів зобов'язати Державну фіскальну службу приєднатися до системи автоматичної реєстрації бізнесу, створеної Міністерством юстиції. За словами прем'єра, цей крок дозволить скоротити час, необхідний для відкриття бізнесу, і дозволить зменшити взаємодію між підприємцями та держчиновниками.

Міністерство юстиції України 7 жовтня запустила систему автоматичної реєстрації підприємців у Пенсійному фонді та Державній службі статистики, передбачає автоматичний обмін інформацією між цими органами в онлайн режимі. Підприємцям при цьому не доведеться взаємодіяти безпосередньо з жодним із цих органів, а бюрократичні процеси проходитимуть онлайн.