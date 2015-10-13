Мінфін у листопаді визначиться з остаточним варіантом податкової реформи

Про це написала заступник міністра фінансів України Олена Макеєва на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Раніше Мінфін розраховував на затвердження оновленого Податкового кодексу у Верховній Раді у вересні, однак підготовлені міністерством пропозиції викликали шквал критики з боку громадських організацій та представників бізнесу.

«В листопаді цього року планується завершити обговорення двох моделей податкової реформи, запропонованої Мінфіном і профільним комітетом ВРУ, й визначитися, які саме податкові зміни впроваджуватимуться в Україні», - написала вона.

За її словами, міністерство розуміє, що в суспільстві є великий запит на проведення податкової реформи й на зниження податків.

«Міністерство фінансів ще в березні запропонувало комунікаційну стратегію, в рамках якої ми обговорювали з бізнесом і громадськістю, якою повинна бути податкова модель», - додала Макєєва.

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Як повідомляв УНІАН, підготовлені Мінфіном і представлені у вересні зміни до системи оподаткування, зокрема, передбачали встановлення лінійних однорідних ставок податків у 20% із податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного соціального внеску та податку на прибуток, а також заміну податкових пільг для окремих галузей на пряме субсидування з держбюджету.

У свою чергу, громадські організації розробили й представили на розгляд комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики альтернативний проект податкової реформи з акцентом на покращення системи адміністрування податків.