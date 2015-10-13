Обсяг валютних депозитів в українських банках зріс вперше за два роки

Обсяг депозитів у національній валюті за цей період зріс на 3,4% - до 367,7 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, гривневі депозити у січні-вересні зросли на 0,5%, валютні - знизилися на 22,2%.

Залишки за гривневими кредитами у вересні зросли на 0,5%, з початку року - скоротилися на 9,4%, до 492,3 млрд грн.

Залишки за валютними кредитами у вересні знизилися на 0,2%, з початку року – знизилися на 14,9%, 25,5 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг гривневих депозитів в українських банках у серпні зріс на 0,1% - до 356,2 млрд грн, при цьому обсяг депозитів у валюті скоротився на 2% - до 14,9 млрд дол.

У 2014 році обсяг депозитів у національній валюті зменшився на 13,7% - до 364,5 млрд грн, в іноземній валюті - на 37,2%, до 19,4 млрд дол.