Путін заявив про досягнення Росією піку кризи

Президент Росії Володимир Путін під час форуму «Росія кличе!» заявив про досягнення Росією піку кризи.

За його словами, російська економіка адаптувалася до складної ситуації, він розраховує на відновлення зростання в найближчі роки, пише Lenta.ru.

«Це висновки на основі простих, реалістичних прогнозів щодо цін на вуглеводні в 50 доларів за барель», — додав він.

Путін заявив, що однією з причин відтоку капіталу з ринків, що розвиваються, в тому числі і з Росії, є політика ФРС. При цьому в третьому кварталі поточного року в РФ спостерігається чистий приплив капіталу.

За його словами, інвесторів може залучити зростання в ненафтогазових галузях, наприклад у сільському господарстві. Крім того, сильною стороною російської економіки є освічені кадри, відповідальний уряд і ЦБ.

Читайте такожРезервні нафтові гроші Росії можуть закінчитися за 2 роки

Путін також заявив, що введення плаваючого курсу рубля було своєчасним. Крім того, він підкреслив, що обмежень на рух капіталу не буде. «У 2009 році ми не відпускали рубль, оскільки вважали, що економіка не готова до таких заходів. Ми витратили велику кількість резервів на підтримку курсу. Але ні тоді, ні зараз ми не мали наміру вводити обмеження руху капіталу. Ми не маємо наміру це робити», — сказав він.

Читайте такожВлада Росії вирішила вижити в 2016 році за рахунок пенсіонерів і бюджетників

30 вересня Світовий банк заявив про досягнення російської економікою дна. За підсумками 2015 року, який став найгіршим для Росії з економічної точки зору за шість років, Мінекономрозвитку очікує спад на 3,9 відсотка, ЦБ — на 3,9-4,4 відсотка при цінах на нафту в 52 долара за барель.