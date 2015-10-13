Монетарна база у вересні знизилася на 2,3%, грошова маса зросла на 1,7%

Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року монетарна база зменшилася на 3,6%, у той час як грошова маса зросла на 0,8%.

Також повідомляється, що обсяг готівки поза банками зменшився на 1,9% у вересні та на 4,2% - із початку року, до 271,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг монетарної бази в Україні в серпні знизився на 1,1% - до 328,8 млрд грн, грошової маси – на 2,1%, до 948,2 млрд грн.

У 2014 році грошова маса зросла на 44,851 млрд грн, або на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарна база - на 8,5%, або на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.