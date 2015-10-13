Гривня закрила міжбанк на рівні 21,75 за долар

У вівторок, 13 жовтня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 21,65/21,75 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 24,6630/24,7730 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3440/0,3460 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 21,9346 грн/дол., на цю годину було укладено 702 угоди на суму 510,87 млн дол.