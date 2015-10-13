Путін: МВФ міг би додати Україні $3 мільярди на погашення боргу перед Росією

За словами Путіна, Міжнародний валютний фонд міг би надати Україні додатково кредит на $3 млрд для того, аби Київ міг використовувати ці гроші для погашення боргу перед Росією. Путін сказав про це на зустрічі з членами уряду, передає РБК.

«Ви б поговорили з колегами. Мені здається, що легше піти таким шляхом: додати Україні $3 млрд, щоб вона могла розплатитися, і всі були б задоволені і працювали б без такого напруження. Тому що за браком цих правил на користь однієї з країн можуть послідувати вимоги змінити ці правила і для інших держав. Ну і до чого це призведе? Треба у спокійному режимі, в робочому ці питання ще раз обговорити і пошукати рішення, щоб не перевішували на нас всі проблеми», — заявив Путін.

За його словами, російська влада давно має вимагати дострокового погашення заборгованості України, однак не робили цього, щоб не ставити «наших українських партнерів» у ще більш скрутне становище.

«Але гроші-то наші нехай повернуть», — сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Комітет кредиторів 7 серпня досягли угоди про реструктуризацію частини державного боргу загальним обсягом 18 мільярдів доларів. Реструктуризація передбачає повне списання 3,8 мільярда доларів, відстрочку платежів за тілом кредиту в сумі 11,5 мільярда доларів на 4 роки, а також фіксування ставки купона за всіма бондами на рівні 7,75% річних.

Кабінет міністрів України з 23 вересня розпочав процедуру реструктуризації державного і гарантованого державою боргу та його списання, яка закінчиться орієнтовно до 1 грудня поточного року, для чого тимчасово припинив виплати по 9 з 14 серій облігацій зовнішньої держпозики і гарантованих державою єврооблігацій ДП "Фінінпро", що входять в периметр реструктуризації, включаючи єврооблігації з погашенням у вересні і жовтні 2015 року.

В периметр реструктуризації входить кредит, отриманий Україною в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і тодішнім президентом України Віктором Януковичем у грудні 2013 року. Кредит був виданий за допомогою викупу євробондів України на 3 мільярди доларів через Ірландську фондову біржу, що прирівнює його до комерційного, однак російська сторона наполягає, що позика є міждержавною, оскільки покупцем облігацій був російський державний фонд.

Коментуючи домовленість з кредиторами, президент України Петро Порошенко запевнив, що борг перед Росією не буде погашатися на «більш привілейованих», порівняно з іншими кредиторами, умовах. «Ні за яких обставин Росія не буде поставлена в більш привілейовані умови, ніж інші кредитори України. Росія повинна до кінця року визначитися — вона розумна чи вона гарна», — заявив Порошенко.

У відповідь голова МінфінуРФ Антон Силуанов пообіцяв, що у разі відмови України повністю і в строк погасити свій борг, Росія буде захищати свої інтереси в суді, а також може оскаржити спроможність прийнятої Міжнародним валютним фондом (МВФ) програми допомоги Україні.